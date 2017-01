Os catro grupos con representación na Cámara galega -PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG- sumaron este mércores os seus votos para pedir á Xunta medidas que "intensifiquen as relacións de colaboración" entre os profesionais da cociña e o sector artesanal.

En concreto, a deputada popular Cristina Romero xustificou a súa iniciativa na importancia de consolidar a marca Artesanía de Galicia aproveitando o tirón do turismo e o da gastronomía de calidade.

Pero non só os creadores veríanse beneficiados do "escaparate" que supón a restauración, senón que estes establecementos ofrecerían "un plus de calidade" aos seus clientes. A xeito de exemplo, citou colaboracións nesta liña xa existentes para a creación da vaixela, a mantelería e os mobles.

Ao respecto, tanto Juan Merlo (En Marea) como José Manuel Pérez Seco (PSdeG) e Noa Presas (BNG) saudaron a proposta, se ben botaron en falta unha maior concreción.

Tanto é así que o socialista presentou unha emenda -que non foi aceptada- para pedir que se recupere nos presupostos da Xunta o programa de apoio a artesanía, dotado en 2011 con case 1,7 millóns de euros.

INVERSIÓN EN I+D+i

Por outra banda, na mesma comisión parlamentaria debateuse, a instancias do deputado do PPdeG Miguel Tellado, sobre a inversión da Xunta en I+D+i.

En concreto, a súa proposición non de lei -que foi aprobada só co respaldo do seu grupo e a abstención do resto- reclama ao Goberno galego medidas para incrementar a captación de fondos comunitarios en favor do I+D+i por parte das empresas.

Se ben todos os grupos da oposición expresaron a súa coincidencia na importancia de apostar pola innovación, non obviaron que "a práctica política" do PP dende a Xunta non se corresponde con esta iniciativa.

Non en van, Abel Losada (PSdeG) rexistrou unha emenda para pedir un incremento do investimento autonómico público do 30 por cento anual a partir do ano próximo, un extremo que foi rexeitado polos populares co argumento de que se trata dun debate diferenciado.