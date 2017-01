A plataforma de afectados galegos pola Hepatite C considera "inadmisible" que os dous cargos do Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigados por prevaricación administrativa e por homicidio imprudente por supostamente atrasar a administración de fármacos a enfermos desta doenza "por razóns presupostarias", manteñan un posto de "confianza política" e critica que o presidente da Xunta, Alberto Nuñez Feijóo "siga defendéndoos fronte á dor das vítimas".

Para o presidente da asociación, Quique Costas, a actitude de Feijóo ante estes "delitos graves", que causaron "enorme dor" aos afectados, é a "dun psicópata" que non "sente empatía nin sensibilidade" polas vítimas".

A investigación trata de aclarar se houbo un atraso ilícito na avaliación de pacientes con Hepatite C, necesaria para que puidesen recibir os tratamentos de nova xeración. Os cargos investigados no marco deste caso son o actual xerente da área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entón director de Asistencia Sanitaria, e a subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado.

Para Costas, a situación que vive este tema é paralela á que sufriron as vítimas do accidente ferroviario do Alvia e que, ao seu xuízo demostra a "forma de exercer política" en Galicia. Ademais da situación administrativa, Costas lamenta que lles "tocou en sorte" o mesmo xuíz instrutor, Andrés Lago, e que en ambos os dous casos os procesos se están a levar a cabo con "desesperante lentitude".

Neste sentido, sinalou que esta mesma semana a asociación promoverá novas accións para intentar acelerar o proceso xudicial que, segundo apuntou, non produciu dilixencias nun ano de instrución.

Aínda así, destacou como "boa nova" a decisión da Audiencia Provincial da Coruña de incluír a investigación por homicidio imprudente, porque determina que é "verosímil" xuridicamente que "os recortes poidan producir mortes", tal e como defendía a plataforma.

SEN CONTACTO CO PP

Costas fixo estas declaracións en rolda de prensa xunto á deputada de En Marea Ángela Rodríguez, no Congreso dos Deputados, onde se reuniu con todas as formacións políticas representadas na Cámara Baixa, con excepción do PP, cos que "non manteñen relacións".

Costas mostrouse moi "satisfeito" pola acollida dos partidos e confiou en que as súas reivindicacións sexan expostas o próximo martes, 24 de xaneiro, na Comisión de Sanidade do Congreso, a sesión da cal será monográfica sobre esta doenza e na que participará a representación estatal desta plataforma.

PROPOSTAS PARA TRATAR NO CONGRESO

Entre os principais puntos que puxo sobre a mesa para os partidos, o presidente da asociación de afectados galegos destacou a necesidade de reformular o Plan Estratéxico para a Abordaxe da Hepatite C, posta en marcha en marzo de 2015, e que, segundo denunciou, está inactivo.

"O único ao que se comprometeu o Goberno é a crear un web, que non existe", denunciou, para engadir que tampouco se fixeron labores de prevención, nin existe transparencia de datos.

Do mesmo modo, trasladou a situación dos afectados por hepatite C nos cárceres que, actualmente, teñen que pedir traslado a Madrid durante meses para poder ser tratados. Ademais, denunciou que é o servizo público de saúde o que diagnostica, mentres que a sanidade penitenciaria é quen obtén e dá tratamento ao paciente, polo que non se pode facer seguimento do estado do enfermo.

"A conclusión, é que hai unha necesidade de transferencia urxente da sanidade penitenciaria aos gobernos autonómicos", defendeu Costas, para quen "non ten sentido" esta situación para os afectados.