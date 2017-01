A asociación Adicae considera que o acordo alcanzado para fixar unha solución extraxudicial á devolución do cobrado de máis polas cláusulas chan "deixa moitos flancos abertos aos intereses da banca" e teme que resulte "ineficaz".

Adicae sinala que "a presión da banca por condicionar as medidas a aprobar poida rematar conseguindo que o sistema extraxudicial replique nas súas consecuencias" a arbitraxe das preferentes, é dicir, que haxa afectados que non recuperen as cantidades que a Xustiza lles recoñeceu ou que se propicien quitas ou a 'colocación' de produtos.

Ao seu xuízo, o real decreto que previsiblemente aprobará o Goberno este venres "podería facilitar que algunhas entidades poidan manterse na súa negativa a anular e a indemnizar os consumidores defraudados".

Tamén alertan de que pode que non se cumpra plenamente a devolución deste diñeiro seguindo a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) ou de que os xulgados se enchan de demandas, o que faría "fracasar" o sistema extraxudicial do Goberno.

DEVOLUCIÓN "CON TODAS AS GARANTÍAS"

Pola súa banda, a OCU advertiu de que velará polos dereitos dos consumidores e por que se lles devolva o importe íntegro cobrado de máis "con todas as garantías".

A asociación, non obstante, ve positivo que o banco informe da posibilidade de recuperar o diñeiro por vía extraxudicial e que sexan os consumidores os que decidan o que queren facer, aínda que critica "a falta de transparencia e control sobre as ofertas que se vaian realizar".

Dende o seu punto de vista, "será a banca quen decida realmente quen e canto cobran extra xudicialmente dos importes debidos polas cláusulas chan".