Traballadores de Centros de Atención a Minusválidos reclaman un convenio propio que mellore as súas condicións laborais

Delegados dos centros de Atención a Persoas con Minusvalidez e da CIG-Ensino concentráronse este mércores ante a Consellería de Política Social para demandar un convenio propio galego para o persoal e unha mellora das súas condicións laborais.

Esta concentración enmárcase na campaña que se leva desenvolvendo dende hai meses, avalada por 773 traballadores que asinaron estas demandas xunto a 66 delegados dun total de 95 electos.

Entre as cuestións que o colectivo considera prioritarias está a esixencia de que a Xunta asuma na súa totalidade a xestión dos servizos destes centros, como centros públicos a todos os efectos, "garantindo o mantemento dos postos de traballo".

En todo caso, mentres isto non se leve a cabo, reclaman un incremento das partidas presupostarias para o sector e que os centros "reciban as subvencións necesarias" para prestar o servizo cun mínimo de calidade, mellorando a situación dos usuarios e as condicións de traballo do persoal.

Ao mesmo tempo, demandan que se acurten os prazos de pagamento destas subvencións para evitar "atrasos" no pagamento das nóminas e que a administración galega poña en marcha os mecanismos necesarios para "facer un seguemento das subvencións que reciben estes centros".