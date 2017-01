A Coordinadora Galega de Plataformas de Afectados por as Preferentes cualificaron como "irrisorias" as penas aos directivos de Novacaixagalicia, catro dos cales ingresaron esta semana en prisión -ademais dun asesor xurídico-, e esixen responsabilidades políticas por "saquear o aforro do pobo galego".

A través dun comunicado, a Coordinadora sinalou que "as vítimas desta escandalosa operación son as arcas do Estado (...), os miles de preferentistas que aínda non recuperaron os seus aforros e o pobo galego, que perdeu o control da súa principal entidade bancaria". A todo isto se suma, recordaron, os empregos desaparecidos e a perda da obra social.

Ante iso, esixiron responsabilidades políticas ás administracións que actuaron "sempre negando" os dereitos aos afectados, e "regalando (fondos) a entidade sen poñer como condición que devolvese o capital que estafara".

Segundo incidiron, "un claro exemplo" foi a xestión da Xunta de Núñez Feijóo, que ofreceu a vía da arbitraxe ante a proximidade das eleccións autonómicas de 2012. Tamén criticaron que se permitise a venda da entidade a un prezo tan baixo, un "vergoñento regalo" que, xunto coa "urxencia" da operación, "demostran a conivencia do Estado e da Xunta para apartar a única entidade bancaria co seu centro de decisión en Galicia".

"Agora enténdese por qué Feijóo non deu nin dá a coñecer o documento co que xustificou a obriga de fusionar ou ter que vender as caixas galegas a unha entidade foránea, e mantén secuestrada a comisión de investigación aprobada polo Parlamento galego", denunciaron, ao tempo que reclamaron "depurar" responsabilidades políticas.

As plataformas de afectados esixiron, así mesmo, aos directivos de Abanca que cumpran os seus compromisos, porque quedan "miles de afectados" sen recuperar os seus aforros.