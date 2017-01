Podemos aposta por reforzar a súa estrutura municipal en Galicia

O Consello Cidadán Estatal de Podemos aprobou reforzar a estrutura do partido en Galicia cun incremento do "100% nas súas dotacións presupostarias", que incluirán unha "partida específica" para facer achegas económicas os consellos municipais a través de liñas de financiamento directas.

Diso informou nun comunicado a dirección de Podemos Galicia, no que explicou que a decisión chega despois de que a área de finanzas estatal estudase a proposta de reforzo da formación morada en Galicia, realizada polo Consello de Coordinación Galego.

Así, indicou que o incremento no presuposto galego se acordou despois de estudar a "peculiar situación" de Podemos Galicia que, a diferencia doutras agrupacións territoriais, non dispón de financiamento propio ao se presentar ás eleccións autonómicas dentro do espazo de En Marea.

"Os excelentes resultados alcanzados, malia as dificultades xurdidas na conformación do espazo, foron un factor de peso na toma desta decisión, ao entender que unha das pedras angulares para o futuro pasa por afondar na implantación territorial de Podemos en Galicia", destacou a formación.

PRESUPOSTOS

Ademais, a formación destacou que o coselo de Coordinación de Podemos Galciia, o máximo órgano executivo a nivel autonómico, aprobou este martes os presupostos para o ano 2017, nos que xa contempla esas liñas de financiamento directas para os consellos cidadáns das cidades e pobos do país.

Para o secretario de Organización de Podemos Galicia, Juan Merlo, "a aposta da organización pola implantación territorial do partido é clara e reflíctese nestes presupostos". "O traballo desenvolvido dende os consellos municipais require que dende a organización poidamos dotalos das ferramentas necesarias", apuntou.

Precisamente, Merlo mantivo este mércores unha reunión cos secretarios municipais de Podemos Galicia, co fin de poñer en común unha estratexia e folla de ruta para o ano en curso e afrontar os desafíos do futuro, que inclúen, entre outras cuestións, as eleccións municipais de 2019.