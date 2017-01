Os delegados de CC.OO nas plantas de elaboración e frigoríficos do grupo Nueva Pescanova trasladaron o seu rexeitamento "unánime" ás condicións formuladas pola empresa na súa proposta de convenio, e advertiron que en caso de que a dirección non abandone "esa mala fe", emprazarán o resto de sindicatos para organizar un calendario de mobilizacións.

Así comunicouno a Europa Press o responsable de Alimentación da central sindical, Francisco Vilar, que indicou que esta decisión foi adoptada nunha reunión celebrada este mércores para valorar a negociación dos convenios colectivos correspondentes ás plantas do grupo Insuíña, Baixamar VII, Frinova, Frivipesca, Frigodis, Nueva Pescanova e Pescanova España.

Desta forma, manifestou que os delegados rexeitaron a formulación da dirección da empresa porque, na súa opinión, "pretende precarizar as condicións" dos traballadores e "nega a maior" ao "non recoñecer os dereitos" dos convenios que aínda seguen "vixentes" e a negociación dos cales aceptaran aprazar ata que a empresa saíse do concurso de acredores.

Así mesmo, considerou "vergonzoso" que, "ademais de querer precarizar as condicións dos traballadores", os responsables encargados das negociacións "cobren bonus impresionantes, con cifras escandalosas", por conseguir "abaratar os custos". "É impresentable como unha multinacional como Pescanova ten esa pouca vergoña", remarcou.

Na mesma liña, censurou a "falta de moralidade da banca" porque, "despois de que fixo grandes negocios co grupo Pescanova, agora pretende precarizar as condicións para garantir o cobramento dos intereses da banca, sen importarlle as persoas e o papel que Pescanova xogou como motor de economía da bisbarra, e que pretende converter no máis baixo".

"É mesquiño, impresentable, ter unha empresa do tamaño do grupo Pescanova con esas políticas", recalcou Vilar, que criticou que a multinacional se centra en "mellorar a súa imaxe" mentres para os traballadores formula condicións "tercermundistas".

RESPOSTA SINDICAL

Ante todo iso, o sindicato instou a empresa a "abandonar esa liña miserable, esas escuras pretensións", e que na próxima rolda de negociacións "respecte os dereitos dos traballadores", ou, no caso contrario advertiu que emprazará o resto de sindicatos para organizar e planificar medidas de presión.

Neste marco, ao ser cuestionado sobre a asemblea que os sindicatos CIG, UGT, CUT e USO anunciaron que convocarán este sábado para acordar respostas e mobilizacións ante esta situación, Vilar dixo que CC.OO. non ten "nada en contra da asemblea", se ben é partidario de "emprazar antes á empresa a que sente a negociar de xeito rigoroso dentro do grupo".

"O que se leva a unha asemblea ten que estar discutido e consensuado, e non ser unha improvisación", apuntou, antes de engadir que se chegase a ser necesario tomar medidas, é preciso "ter claro o obxectivo e como -queren - chegar a el, de xeito organizado e planificado" para que "non sexa contraproducente".