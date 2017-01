Fitur.- A Coruña e Sevilla asinan un convenio para facer promoción de ambas as dúas cidades e aumentar o turismo

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, e o seu homólogo de Sevilla, Juan Espadas, asinaron, no marco da Feira Internacional de Turismo (Fitur), un convenio de colaboración para a promoción de ambas as dúas cidades e o incremento do fluxo turístico, segundo informa a Casa do concello coruñés.

Entre outras actuacións, levarán a cabo talleres de traballo con profesionais do sector turístico tendo en conta "a conexión directa por avión de ambas as dúas cidades", sinalan nun comunicado.

O convenio establécense as liñas xerais de colaboración entre Turismo da Coruña e Turismo de Sevilla "para o desenvolvemento de posicionamentos de marca e imaxe dos destinos combinados".

Segundo o rexedor coruñés, Xulio Ferreiro, trátase de accións que se porán en marcha no marco deste acordo e que estarán dirixidas a "potenciar o incremento de novos e novas turistas en ambas as dúas poboacións".

Tamén se realizará un traballo de divulgación e promoción da conexión aérea entre ambos os dous destinos e accións promocionales de oferta gastronómica propia a través da marca 'Saborea España', plataforma da que forman parte ambos os dous concellos.