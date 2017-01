Excarceran unha persoa ferida tras unha colisión frontal en Cambre

Un choque frontal entre dous vehículos deixou unha persoa ferida en Cambre (A Coruña). A vítima necesitou ser excarcerada antes de ser trasladade de urxencia.

Segundo informa o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar na Rúa 9 do Polígono Industrial do Espírito Santo sobre as 14,45 horas. Foron avisados Urxencias Médicas, Bombeiros de Arteixo, Protección Civil e Garda Civil de Tráfico.

Os efectivos de Protección Civil encargáronse de liberar a vítima rompendo unha das portas do coche. A persoa ferida foi evacuada polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.