Abanca e Microsoft impulsan o desenvolvemento da tecnoloxía 'blockchain' en Galicia

Abanca e Microsoft analizan esta semana en Galicia a tecnoloxía 'blockchain', que permite "o intercambio de calquera activo dixital de forma segura optimizando procesos, eliminando intermediarios, aforrando custos e reducindo posibles fraudes".

Así o expuxeron responsables de ambas as dúas entidades coincidindo coa posta en marcha do evento 'Revelando o potencial de blockchain', coa presenza de empresas galegas.

En concreto, Abanca e Microsoft levarán a cabo dúas xornadas internas de traballo para "explorar a potencialidade" desta tecnoloxía no día a día da entidade que, segundo informa, seguirá avanzando na súa transformación dixital.

TECNOLOXÍA INNOVADORA

Ao respecto, o director xeral de TI do banco, José Manuel Valiño, sinalou que un dos obxectivos da entidade é "ofrecer aos clientes a tecnoloxía financeira máis innovadora, intentando incorporar as últimas novidades e tendencias do mercado".

Nesta iniciativa, a misión de Microsoft, como socio tecnolóxico estratéxico, será "proporcionar valor diferencial mediante a entrega de solucións que dean resposta ás necesidades do día a día".

"O noso obxectivo é axudar a transformar o xeito en que se fan os negocios", apuntou Pablo Junco, especialista en tecnoloxía 'blockchain' de Microsoft.