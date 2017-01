Saracho será presidente de Popular en substitución de Ron tras a xunta de accionistas convocada para o 20 de febreiro

Emilio Saracho converterase no novo presidente de Banco Popular en substitución de Ángel Ron o próximo 20 de febreiro, unha vez celébrese a xunta extraordinaria de accionistas convocada para ese día.

O banco remitiu á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) a orde do día da xunta extraordinaria, na que se proporá o nomeamento de Saracho como conselleiro executivo e a ratificación de Pedro Larena como conselleiro executivo da entidade.

Ademais, someterase a votación a ratificación de nomeamento de Jaime Ruiz Sacristán como conselleiro dominical.

A xunta extraordinaria tamén abordará a modificación de determinados artigos relativos á xunta xeral e outros referidos ao consello de administración e á dirección xeral, ademais de posibles cambios nos estatutos sociais da entidade.

Na orde do día tamén figura a aprobación da política de remuneracións dos conselleiros e a delegación de facultades no consello de administración, con facultade de substitución, para a formalización, interpretación, subsanación e execución dos acordos que adopte a xunta xeral.

A entidade presentará os seus resultados anuais o próximo 3 de febreiro.

SARACHO PRESIDENTE

O novo presidente de Popular é un grande coñecedor do sector financeiro. Actual vicepresidente mundial de JP Morgan Chase, ao longo da súa carreira participou na creación e desenvolvemento do Banco Santander de Negocios, traballou para Goldman Sachs en Londres, é conselleiro de Inditex e conselleiro non executivo independente de IAG.

Dende a presidencia da entidade terá que facer fronte agora a unha serie de retos, entre eles mellorar a rendibilidade do banco e impulsar o 'Proxecto Sunrise', polo que se creará unha sociedade de activos inmobiliarios por importe bruto de 6.000 millóns de euros que cotizaría en Bolsa.

O seu desembarco en Popular producirase meses despois de que o consello de administración forzase a saída de Ron da presidencia, despois de permanecer doce anos á fronte da entidade.

Baixo o seu mandato, o banco integrou Banco Pastor en plena reestruturación do sector financeiro español, unha operación que realizou sen axudas públicas. Pero o 'ladrillo' asumido e a negativa a traspasar parte destes activos a Sareb comezaron a pesar no balance da entidade e convertéronse na orixe de moitos problemas futuros.

A peche de 2015, Ángel Ron acumulaba compromisos por pensións de 8,2 millóns de euros, segundo consta no último informe anual sobre remuneracións da entidade. Non obstante, non ten fixado no seu contrato dereito a cobrar indemnización por cesar no seu cargo.