O Camiño de Santiago foi este mércores "un dos grandes protagonistas" do stand de Galicia en Fitur, ata o punto de que, tras un ano "record" de peregrinos, actuou como "carta de presentación e elemento diferenciador" da oferta turística da comunidade.

Diso deu conta a Xunta a través dun comunicado relativo á participación da directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, na Feira Internacional de Turismo que acolle Madrid ata o domingo.

Entre as 15 presentacións "dos principais destinos" de Galicia tamén destacaron as celebración da Semana Santa en Viveiro e Ferrol, ambas as dúas de Interese Turístico Internacional.

"Visitar Galicia en Semana Santa convértese nunha experiencia única que non deixa a ninguén indiferente", proclamou Castro tras destacar a "atípica diversidade de representacións relixiosas" de Viveiro e o grande tamaño das celebración de Ferrol.

"TURISMO SOSTIBLE"

En paralelo, a conselleira de Medio e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, presentou o plan de promoción do patrimonio natural de Galicia, no que se definen 17 espazos.

Ao respecto, considerou "un acerto" presentar este documento este ano, o mesmo que Europa declarou como 'Ano internacional do turismo sostible para o desenvolvemento'.