Os catro grupos do Parlamento galego rexistran unha nova proposición de lei solicitando o traspaso da AP-9

Os catro grupos con representación no Parlamento de Galicia rexistraron este mércores unha nova proposición de lei para solicitar a transferencia da titularidade da AP-9 e as competencias sobre o réxime xurídico da concesión.

Trátase dun novo texto acordado por PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG, subscrito polos 75 deputados da Cámara autonómica, no que se eliminan as cuestións que motivaron o veto por parte do Goberno ao seu debate no Congreso o pasado mes de outubro.

En concreto, retirouse o prazo máximo de seis meses para o traspaso efectivo da citada autoestrada e ponse por escrito que o cambio de titularidade non suporá ningún incremento dos créditos nin diminución dos ingresos previstos nos presupostos estatais en vigor.

