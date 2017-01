(AM)Os catro grupos rexistran unha nova iniciativa para o traspaso da AP-9, que asina Feijóo e todo o seu Goberno

Os catro grupos con representación no Parlamento de Galicia rexistraron este mércores unha nova proposición de lei para solicitar a transferencia da titularidade da Autoestrada do Atlántico (AP-9) e as competencias sobre o réxime xurídico da concesión.

Trátase dun novo texto acordado por PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG, subscrito polos 75 deputados da Cámara --entre eles, Alberto Núñez Feijóo, e os seus 10 conselleiros (que tamén son parlamentarios)--, no que se eliminan as cuestións que motivaron o veto por parte do Goberno ao seu debate no Congreso o pasado mes de outubro.

En concreto, retirouse o prazo máximo de seis meses para o traspaso efectivo da citada autoestrada e ponse por escrito --nunha disposición adicional-- que o cambio de titularidade non suporá ningún incremento dos créditos nin diminución dos ingresos previstos nos presupostos estatais en vigor.

Na exposición de motivos, os grupos subliñan que a AP-9 é unha "vía vertebral que conecta toda a franxa atlántica e cinco das sete grandes cidades galegas" e reivindican a xestión dende Galicia dunha das autoestradas "máis importantes" para a comunidade "dende o punto de vista social e económico".

A proposición de lei orgánica, que consta de dous artigos, tres disposicións adicionais e unha disposición final, aséntase en varios artigos da Constitución e do Estatuto de Autonomía.

TRASPASO E FUNCIÓNS QUE ASUMIRÍA GALICIA

En concreto, no artigo un da proposición de lei concrétase a transferencia á comunidade da titularidade, as competencias sobre o réxime xurídico da concesión, así como as funcións e servizos ata agora exercidos pola Administración xeral do Estado en relación coa AP-9.

Así, sublíñase que unha vez se realice o traspaso, a Comunidade terá encomendada a autorización da posta en servizo de novos tramos, adaptacións ou reformas dos existentes, así como de enlaces e vías auxiliares da autoestrada.

Tamén asumiría a supervisión e inspección do correcto funcionamento da autoestrada, conforme a normativa xeral de estradas e os pregos que rexen a concesión; así como a potestade sancionadora respecto de incumprimentos da concesionaria na explotación da autoestrada.

Así mesmo, faríase cargo das modificacións que afecten ao réxime económico-financeiro da concesión, en particular no que respecta a fixar, actualizar ou suprimir tarifas e peaxes, así como á aplicación de programas de descontos. Tamén se encargaría da redacción e aprobación de convenios, ou de addendas aos actuais, para recoller novas condicións relativas ao réxime da concesión, así como das ampliacións ou reducións da actual.

"Sen prexuízo do disposto", recóllese que a Administración xeral do Estado conservará ao seu cargo respecto da sociedade concesionaria da AP-9, as obrigas con repercusións económicas e financeiras derivadas da aplicación da concesión en vigor que fosen motivadas por modificacións adoptadas no período en que tivo a competencia.

"QUE NON SEXA UN TRÁMITE"

Despois de transcender o rexistro desta proposta, da que informou o PPdeG, En Marea emitiu un comunicado no que reclama da Xunta "un posicionamento máis firme" para que este traspaso se leve a cabo.

"Esta nova proposición non pode converterse noutro trámite, nunha perda de tempo para o traspaso da xestión ou nunha distracción máis que se volva converter en papel mollado ou que evidencie a falta de peso da Xunta para a súa negociación co Goberno de España", advirte.

Segundo subliña, En Marea ten o ánimo de conseguir que a "columna vertebral de Galicia" poida "ser xestionada polos galegos", e recorda que a actitude da formación é "a mesma en Galicia que en Madrid".

Así, informa de que, dende o Congreso, os deputados de En Marea presentarán unha proposición non de lei para reclamar "unha vez máis" esta transferencia.

VÍA PARA "SORTEAR O VETO"

En declaracións a Europa Press, o voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, subliñou que se articula este acordo como a mellor "vía" para "sortear o veto" do Goberno central para impedir a tramitación da lei que inicialmente partiu dende Galicia coa unanimidade da Cámara.

"É unha demanda necesaria", subliñou o dirixente socialista, quen incidiu en que a comisión bilateral activada entre o Goberno central e a Xunta ten unha capacidade limitada, que se ampliaría coa transferencia. "Esta é a vía axeitada para soportar o veto; agora non debería haber problemas", resolveu.

"SEN ESCUSAS"

Tamén Ana Pontón (BNG) resaltou a importancia de manter "a unidade", tal e como "impulsou" a formación nacionalista dende o arranque da lexislatura, e subliñou que agora o Goberno central queda "sen escusas" para manter o veto a un traspaso que, de materializarse, permitiría intervir na "estafa das peaxes".

Agora, chamou "á responsabilidade" de todos os deputados galegos no Congreso para "respectar e ser fieis á vontade" unánime do Parlamento galego.

Sobre a ausencia dunha referencia ao rescate da infraestrutura, Pontón replicou que a iniciativa "nin quita nin pon nada", xa que os termos se verían "na propia negociación". "Tal e como está formulada non hai escusas para repetir unha actitude tan antidemocrática como a do veto", resolveu.