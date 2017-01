Navia (Lugo) acollerá o sábado un casting para atopar os protagonistas da próxima película de Oliver Laxe

A localidade lucense de Navia de Suarna acollerá o próximo sábado, día 21, un casting para atopar os protagonistas e outros personaxes da seguinte película de Oliver Laxe.

Así pois, todos os interesados en participar en 'Aquilo que arde' poderán presentarse no salón de plenos de Navia de Suarna entre as 10,00 e as 21,00 horas --cunha pausa entre as 14,00 e as 16,00 horas-- para realizar as probas.

Os perfís principais que se buscan son mulleres de máis de 60 anos e homes de máis de 40, pero o casting está aberto a nenos, adolescentes e persoas de todas as idades.

O cineasta porá o foco, na que é a súa terceira longametraxe, nos Ancares lucenses, de onde procede parte da súa familia, pero tamén noutros lugares da provincia como Navia de Suarna, Becerreá, Cervantes e Viveiro.

'Aquilo que arde' chega tras 'Todos vós sodes capitáns', gañadora do Premio Internacional da Crítica en Cannes en 2010; e 'Mimosas', Grande Premio da Semana da Crítica no mesmo festival en 2016.