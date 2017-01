A Coruña, a universidade galega máis respectuosa co medio ambiente

A Universidade da Coruña (UDC) é, das tres institucións públicas de ensinanza superior de Galicia, a que aplica políticas máis sustentables e respectuosas co medio ambiente. O centro coruñés sitúase por riba das universidades de Santiago de Compostela (USC) e Vigo (UVigo) na sétima edición do GreenMetric Ranking of World Universities, na que se comparan os esforzos de universidades de todo o mundo cara a sustentabilidade ambiental e as políticas de xestión respectuosas co ambiente.

A Universidade da Coruña | Fonte: UDC.

Nesta última edición do Green Metric, que avalía 516 universidades de 75 países no ano 2016, A Universidade da Coruña destaca entre as mellores ao acadar a posición 149 a nivel mundial (percentil 71), e o número 13 a nivel estatal, dun total de 27 universidades españolas, sendo a primeira do Sistema Universitario Galego. A clasificación mundial está encabezada pola Universidade de California Davis; e en España, pola Autónoma de Barcelona.

O Green Metric avalía as universidades en base a seis categorías: infraestruturas, enerxía e cambio climático, xestión de residuos, uso da auga, transportes e educación. A UDC destaca especialmente en educación (posición 47 a nivel mundial e 71,3% da puntuación máxima), e tamén en xestión de residuos (posición 126 e 73,7%), seguida de enerxía e cambio climático (posición 157 e 44,1%).

En relación coa puntuación máxima posible, a UDC sitúase entre o 37,5% en auga e o 73,7% en residuos, mentres que a posición percentil con respecto ao total de universidades vai do 23,4% en localización e infraestrutura ao 90.9% en educación. A diferenza entre ambos índices pódese considerar indicativa da posición de vantaxe da UDC en cada temática sobre a situación das universidades en xeral. A diferenza é positiva en todas as temáticas agás na de localización e infraestrutura, na que é negativa. A posición da UDC é relativamente máis forte en enerxía e cambio climático (+25,4% na diferenza entre a posición percentil e a porcentaxe do máximo), educación (+19,6%) e auga (+14,1%).

A seguinte universidade galega mellor posicionada no Green Metric é a USC, no posto 234 do global e no 17 estatal, mentres que a de Vigo se sitúa no 321 global e no 24 estatal, sendo a única do Sistema Universitario Galego que aparece da metade para abaixo na táboa da clasificación mundial.