El Defensor del Paciente analizou 765 casos de posibles neglixencias sanitarias en Galicia durante 2016

A Asociación El Defensor del Paciente recibiu durante o ano 2016 un total de 765 casos de posibles neglixencias sanitarias en Galicia, unha cifra que sitúa a comunidade como a quinta na que se recibiron máis queixas a nivel nacional.

Segundo o balance feito público este xoves pola entidade, a cifra de casos recibida en Galicia durante 2016 foi similar --aínda que lixeiramente inferior-- á do ano pasado. Por comunidades, viuse superada polos casos recibidos en Madrid (3.468), Andalucía (2.585), Cataluña (2.199) e Valencia (1.401).

Por provincias, 327 casos estaban radicados en A Coruña, 303 en Pontevedra, 93 en Ourense e 42 casos producíronse na provincia de Lugo.

Os hospitais máis denunciados ante esta entidade por posibles neglixencias foron o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), o Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), o Complexo Universitario de Vigo (CHUVI), o Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) e o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Por servizos, os que xeraron un maior número de queixas son os de Urxencias, as listas de espera, a cirurxía xeral, traumatoloxía e xinecoloxía e obstetricia.

LISTAS DE ESPERA E "OPACIDADE"

Para o Defensor del Paciente, o "sinal de identidade negativa" da sanidade galega son as listas de espera, aínda que "melloraron lixeiramente con respecto a uns anos atrás". En todo caso, a asociación critica que o Sergas é "moi opaco na actualización dos seus datos" e pon en "entredito" a media de espera cirúrxica.

En relación a esta cuestión, a entidade apunta cara ao "que se coñece como lista de espera estrutural e lista de espera non estrutural", segundo as cales "o Sergas ofrece a posibilidade de axilizar as operacións ofertando aos cidadáns clínicas concertadas".

"Os que rexeitan a devandita opción son penalizados pasando á lista de espera 'non estrutural', que ten un prazo de espera superior e con suspensión temporal das garantías de demora", indica o Defensor, que considera que "esta argucia raia a ilegalidade", xa que o prazo "pode traducirse en anos".

Do mesmo modo, o Defensor del Paciente critica que, igual que o que acontece en Andalucía, "a Consellería de Sanidade non contesta ás reclamacións" que formula a entidade.

En contraposición, a asociación "enxalzou" o servizo de atención ao paciente do CHUAC que, nos requirimentos da entidade, "entregou a documentación ordenada, perfectamente clasificada" e de forma "puntual".