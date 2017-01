"Sempre hai novos heroes nos que se fixar e moitos deles aínda non soaron", manifestou Kurt Wagner, líder da banda norteamericana Lambchop, que visita esta semana Madrid --dentro do ciclo SON Estrella Galicia--, Santander e Barcelona para presentar en directo 'FLOTUS', o seu novo traballo discográfico.

Lambchop naceu a principio dos anos 90 e dende entón publicaron máis dunha decena de discos nos que non faltou a exploración sonora e técnica en torno ao country e ao R&B, que volve manifestarse no seu novo traballo.

Segundo explicou durante unha entrevista concedida a Europa Press, este novo álbum é unha especie de homenaxe a Kendrick Lamar ou Kanye West, un exemplo de artistas novos nos que paga a pena fixarse. "Coñezo e escoito xente todo o tempo que pode inspirarme para ser mellor", dixo.

Por un lado, Lamar é para o líder de Lambchop un "poeta con corazón artístico", a música do cal está producida "dun modo revolucionario", tanto na "súa dimensión coma na calidade do son". Segundo destaca, é un "novo nivel" no que a música se move "dura e á présa" para manter o "ritmo" ao compás do que el leva aos oídos do público.

En canto a Kanye West, Wagner sinalou que é un "pioneiro en moitos aspectos", pero lamentou que "a súa personalidade ensombrece a súa creatividade vocal e iso "distrae". "Aínda sento emoción por escoitar o que fai pero intento non repasar demasiado porque parece haber moito bombo publicitario en torno á música que el fai", precisou.

O músico explicou que "se hai unha esencia", algo do que non está seguro, podería ser que "Lambchop é un reflexo do que é artisticamente en cada momento", porque "as cousas cambian" e tratan de facelo "dun xeito natural".

'FLOTUS' E os SEUS 21 ANOS DE MATRIMONIO

O significado do acrónimo 'FLOTUS' é 'For Love Often Turns Us Still' (que en español se traduce como "porque o amor aínda permanece"), que para o músico é "un xeito de resumir o motivo xeral deste disco", relacionado co "amor e a vida" que compartiu coa súa muller, coa que leva casado 21 anos.

Isto contradí outro significado que se dera nos medios 'First Lady Of The United States'' que tampouco se afasta da súa situación persoal, posto que ela traballa para o Partido Demócrata e o seu labor, segundo conta Wagner, consiste en "mellorar as cousas dende o compromiso e a acción".

Preguntado pola etapa que afronta Estados Unidos con Donald Trump á fronte, o cantante cre que "ninguén sabe" cara a onde se dirixe o país e cre que realmente "é necesario permanecer no agora, no momento e tratar de facer un esforzo maior para facer fronte ás cousas como veñen e loitar polo que é correcto".

Neste sentido, e preguntado polo discurso que pronunciou Meryl Streep nos Globos de Ouro e o compromiso dos artistas, Wagner sinalou que todos teñen as súas "diversas maneiras de dirixirse ao poder". Mentres que Streep ten unha "plataforma máis grande", o líder de Lambchop cre que a súa é "máis pequena" que pode usar "cando xurda a oportunidade".

A banda actúa este xoves 19 de xaneiro na sala Joy Eslava de Madrid, dentro do ciclo SON Estrella Galicia, o domingo día 22 de xaneiro estarán no Escenario Santander, na capital cántabra, e o luns día 23 actuarán na sala BARTS de Barcelona.