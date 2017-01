O padrón descendeu en 13.822 persoas en Galicia

O padrón descendeu en 13.822 persoas a 1 de xaneiro de 2016 con respecto ao mesmo período de 2015 en Galicia e sitúase en 2.718.525 habitantes. Así se desprende dos datos definitivos a 1 de xaneiro de 2016 do padrón publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Rúa do Comercio en Noia | Fonte: Luis Miguel Bugallo Sánchez

En concreto, segundo os datos definitivos, a 1 de xaneiro de 2016 había 1.309.809 homes incluídos no padrón en Galicia e 1.408.716 mulleres. Do total rexistrado, 2.630.559 persoas teñen nacionalidade española e 87.966 son estranxeiras.

A 1 de xaneiro de 2015 había 2.732.347 habitantes rexistrados no padrón continuo, segundo os datos do INE, deles, 1.317.054 homes e 1.415.293, mulleres. Do total, 2.641.706 persoas eran españolas e 90.641, estranxeiras.

PROVINCIAS

A Coruña é 1 de xaneiro de 2016 a provincia con maior poboación, segundo os datos do padrón, con 1.122.799 persoas -538.878 homes e 583.921 mulleres-, fronte ás 1.127.196 do mesmo período de 2015.

Pontevedra tiña a 1 de xaneiro de 2016 un total de 944.346 habitantes -456.551 homes e 487.795 mulleres-, fronte aos 947.374 persoas a 1 de xaneiro de 2015.

No caso da provincia de Lugo, había censadas 336.527 persoas a 1 de xaneiro de 2016 -de elas 163.154 homes e 173.373 mulleres-, fronte ás 339.386 do mesmo período do ano anterior.

Finalmente, na provincia de Ourense había rexistradas 314.853 persoas a 1 de xaneiro de 2016 -de elas 151.226 varóns e 163.627 mulleres-, mentres que un ano antes se contabilizaron 318.391, segundo os datos do INE.