A Deputación de Lugo presentou este luns na Feira Internacional do Turismo (Fitur) uns serie de vídeos promocionales inspirados nos "diferentes mundos" que representan catro dos seus xeodestinos: A Mariña (que agrupa 15 concellos), Os Ancares-O Courel (13), Ribeira Sacra (13) e Terra Chá-Lugo (26).

Baixo o lema 'Lugo cambia', presentáronse en Fitur 2017 un total de cinco vídeos promocionais "sobre os diferentes mundos que conviven" nesta provincia, traballos audiovisuais sobre estes catro destinos nos que se mostran enclaves de cada un deles.

Ata o stand de Galicia achegáronse para presidir o acto o presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, xunto con alcaldes representantes dos devanditos destinos de que se fixeron promoción en este encontro internacional sobre turismo, como o alcalde de Burela, Alfredo Llano, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e o alcalde de Monforte, José Tomé.

"En Lugo hai varios mundos", dixo Campos, ao tempo que destacou que os lucenses viven "nun lugar privilexiado" e iso é motivo para basear esforzos no sector do Turismo e compartir co resto do mundo os encantos do territorio para que crezan os visitantes.

"LUGO CAMBIA"

Por esta razón, a Deputación puxo en marcha a campaña 'Lugo Cambia', unha iniciativa que pretende captar ao turista facendo promoción de a variedade de "mundos" que conviven en territorio. "No norte temos praias, no centro lugares idílicos con inmensos recursos e no sur impoñentes paisaxes fluviais", explicou o presidente da Deputación.

Ademais, insistiu que o lema describe ese espírito cambiante da provincia: "Lugo cambia, reinvéntase para que os seus símbolos permanezan no tempo", dixo e fixo fincapé en que a provincia, ademais de atractivos físicos, posúe tamén atractivos sobre sensacións. "Ver, probar e tocar a nosa provincia deixan pegada", insistiu.

Pola súa banda, o alcalde de Burela, cualificou á zona da Mariña como unha paisaxe "máxica por natureza" que debe fomentar o turismo fluído e que respecte o medio. "Temos praias extraordinarias cun factor especial que é o olor a vida", dixo Llanos.

A alcaldesa de Lugo destacou a importancia dos concellos como "axentes dinamizadores" que poñan o valor a Galicia en termos de turismo potenciando as súas calidades. Ademais, avogou por que a promoción turística axude tamén a paliar os retos demográficos da provincia.

Por último, o alcalde de Monforte, apostou por fomentar os valores da Ribeira Sacra como o relacionado cos viños e a súa propia denominación de orixe. "Da calidade do noso viño, dan boa conta as guías", asegurou Tomé, ao tempo que tamén destacou que na provincia existe unha "calidade autóctona extraordinaria" en canto a produtos e gastronomía.