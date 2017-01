O Festival Play-Doc recibe máis de 700 películas para participar na súa edición 2017

O Play-Doc, Festival Internacional de Cinema Documental de Tui (Pontevedra), recibiu máis de 700 películas para participar na súa décima edición, que este ano se celebrará do 22 ao 26 de marzo. Os traballos proceden de 66 países, cunha presenza especialmente destacada de fitas americanas e europeas.

Segundo informaron dende a organización, a entidade ultima o traballo de selección das películas que conformará a sección oficial desta nova edición do festival galego.

Nesta décima edición, o festival proporá "unha oferta rigorosa, caracterizada pola calidade e por un marcado carácter propio", na liña da evolución experimentada polo evento nos últimos anos.

"Ao longo destes anos, Play-Doc converteuse nunha indiscutible referencia no panorama internacional de festivais", indicaron dende a organización, que recordaron que foi elixido en 2013 polo Best Fest Film Series de Nova York como unha das 10 citas cinematográficas 'máis excitantes do mundo'.