Un helicóptero súmase á busca da octoxenaria desaparecida en Meira (Lugo)

A Garda Civil prosegue este xoves os labores de busca da muller de 85 anos Oliva López Tellez, desparecida dende o luns no lugar de Murias, na parroquia de Seixosmil, no municipio de Meira (Lugo).

Segundo explicaron fontes do Instituto Armado, o mércores pediuse un helicóptero para, con esta aeronave, completar este xoves os labores para localizar a octoxenaria, que vivía soa dende o falecemento do seu marido.

Varias patrullas da Garda Civil colaboran nos traballos co fin de localizar o paradoiro da muller que abandonou o fogar sen o bastón co que se manexaba e sen o can que a acompañaba "a todos os sitios", segundo comentaron.

No interior da casa, que foi revisada por axentes da Garda Civil, acharon o estado desta en condicións "lamentables", mesmo de infrasalubridade, segundo indicaron as mesmas fontes.