Montserrat pide tranquilidade ante a gripe e asegura que todas as CCAA están preparadas ante o aumento de casos

A ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quixo transmitir unha mensaxe de tranquilidade ante o incremento de casos de gripe que vén rexistrando en España nas últimas semanas, e asegura que todas as comunidades autónomas están "preparadas ante o aumento de demanda de atención sanitaria" que se está a producir.

"A evolución da enfermidade é a normal neste período e similar á doutros anos", defendeu a titular do ramo durante a súa comparecencia na Comisión de Sanidade do Senado, a pesar de que a epidemia de gripe se adiantara seis semanas con respecto ao ano pasado e arrancara 2017 cun aumento de casos do 26 por cento, á espera de coñecer o informe semanal que a Rede Nacional de Vixilancia Epidemiolóxica do Instituto de Saúde Carlos III publica cada xoves.

Na primeira semana do ano a taxa de incidencia da gripe situouse en 174,48 casos por cada 100.000 habitantes, aínda que as comunidades máis castigadas (Castilla e León, Cantabria, Cataluña e País Vasco) presentan o dobre de afectados.

Ante esta situación, Montserrat defendeu que "as comunidades puxeron en marcha os recursos e plans específicos para atender debidamente aos cidadáns", como veñen facendo en todas as campañas de gripe.

Ademais, recordou a importancia de seguir as instrucións sanitarias, en especial as medidas hixiénicas, e defendeu a vacinación, xa que "é a medida máis eficaz para previr a gripe e as súas complicacións".