C&A formula un ERE para 300 empregados e o peche de 23 tendas

C&A formulou un Expediente de Regulación de Emprego (ERE) para uns 300 traballadores, o 16% do equipo, e o peche de 23 tendas en España por causas económicas e outras cinco en Portugal.

En concreto, o proceso de reestruturación afectará a tendas situadas na Comunidade de Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Vizcaya, Castilla e León, Navarra, La Rioja, Extremadura, Asturias e Canarias.

O ERE afectará a aquelas tendas nas que vence o contrato de arrendamento do local ou que se ven afectadas pola situación económica que atravesan, segundo informaron a Europa Press en fontes sindicais.

Unha vez iniciado o legalmente o procedemento, Fetico asegurou que o seu obxectivo é minimizar o seu impacto e establecer unha negociaciación de boa fe que conduza á menor cantidade de equipo afectado e ás mellores condicións de saída da compañía para os empregados que se vexan afectados. Segundo o sindicato, o peche de tendas provocará un reaxuste en oficinas e en almacen.

"Iniciamos a negociación para lograr as mellores cantidades indemnizatorias; polo menos a empresa non abriu este proceso cos mínimos legais, senón coa man tendida a unha negociación que non quixeramos afrontar pero que debemos facer", indicou o sindicato.

Segundo informa este xoves 'El País', a compañía, que conta con 106 tendas en España, xustifica o peche de establecementos en que o consumo non mellora debido á aparición de novos competidores e no crecemento do comercio electrónico.