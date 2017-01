Artesanía de Galicia busca novas oportunidades de negocio na Feira Formex de Estocolmo

A Marca Artesanía de Galicia estará presente no mercado nórdico a través da feira de decoración Formex, que se celebra en Estocolmo ata o próximo sábado e coa que se buscan novas canles de distribución para o produto artesanal galego.

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño presenta na capital sueca unha nova colección de pezas de 36 talleres galegos, coa que se ofrece unha proposta para crear ambientes baseados no produto artesán e nos que a artesanía tradicional combina con produtos "máis contemporáneos".

A prata, a iluminación, o téxtil e o coiro únense á cerámica, á cestaría ou ás pezas utilitarias elaboradas en madeira na recompilación de produtos galegos que se presentan en Formex.

Esta cita está considerada unha de feiras profesionais de decoración de referencia de deseño escandinavo e celébrase en dúas edicións anuais, en xaneiro e agosto.

Entre as novidades que Artesanía de Galicia presenta nesta edición atópanse as pezas téxtiles do taller Belategui Regueiro (Cambre), a cerámica de Pepe Otero (A Coruña), os complementos de coiro de Corzo Artesanía (Arzúa), os coitelos dos talleres artesanais de ferro de Riotorto MAF Artesanía e Jomaca, os colaxe de Nena Ventura (A Coruña) ou os traballos de madeira de Lorenzo Design (Santiago).