Inditex e Water.org reforzan o seu acordo para levar auga potable e saneamento a comunidades vulnerables

Inditex e Water.org reforzaron o seu acordo para levar auga potable e saneamento a comunidades vulnerables de todo o mundo tras o encontro entre o presidente de Inditex, Pablo Isla, cos cofundadores da organización Water.org, Matt Damon e Gary White, no marco do evento anual do World Economic Forum que estes días se celebra en Davos (Suíza), segundo informa a compañía.

Durante a reunión, Isla subliñou o compromiso de Inditex con esta organización, tras o acordo de colaboración que ambas as dúas entidades asinaron a finais de 2015 para os próximos catro anos cunha achega inicial de 3,7 millóns de euros para proxectos de Water.org en Bangladés e Cambodja co obxectivo de mellorar de forma directa as condicións de saúde de máis de 160.000 persoas.

"Inditex e Water.org son incriblemente complementarias -afirma Isla-; Water.org é a mellor organización para culminar o modelo de sostenibilidade nun asunto tan crítico como é a xestión da auga, sobre todo en rexións vulnerables. É unha área de traballo á que concedemos moitísima importancia e o traballo levado a cabo por Water.org neste campo é admirable".

Matt Damon e Gary White agradeceron tamén a colaboración de Inditex revisando algúns dos progresos e logros do primeiro ano de traballo conxunto. Neste período, realizouse a implantación de numerosos programas de WaterCredit, microcréditos en condicións moi favorables para persoas que necesitan financiamento para dispoñer de instalacións domésticas de saneamento e auga potable.

En Bangladés, a organización estableceu acordos con institucións microfinanceiras para iniciar a concesión de empréstitos e dando formación aos seus equipos para a xestión destes empréstitos que cambian vidas, mentres que en Cambodja, máis de 6.000 persoas conseguiron acceso a auga potable e sistemas de saneamento.

"Estamos moi agradecidos a Inditex polo seu apoio. Compartimos a súa convicción en atopar solucións intelixentes escoitando os clientes e a través do papel esencial de iniciativas comerciais para conseguir un cambio social", explica Gary White, cofundador e CEO de Water.org.

Igualmente, repasaron as liñas de traballo de New Venture Fund, o fondo de innovación de Water.org, ao que Inditex destinou un 25% da súa achega á organización, e que está a investigar a incorporación de novos recursos e estratexias en zonas necesitadas que permitan combater con eficacia a crise global da auga.

O encontro privado tivo lugar tras unha mesa redonda que Water.org liderou en Davos sobre a crise global da auga na que participou o presidente de Inditex, Pablo Isla. A xestión da auga é considerada polo World Economic Forum como un dos principais problemas mundiais que afecta xa máis de 660 millóns de persoas no mundo.

Ademais de Isla, atopaban presentes os primeiros executivos dunha vintena de empresas internacionais de primeiro nivel, e organizacións globais, co obxectivo de atopar solucións sostibles en comunidades de países vulnerables e con necesidades de axuda ao desenvolvemento social e económico.