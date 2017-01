A voceiro nacional do BNG, Ana Pontón, anunciou este xoves que levará ao Parlamento iniciativas para "reverter o recorte de dereitos" dos traballadores, recuperar os que "foron roubados" e "gañar" outros, ao tempo que proporá crear unha comisión de estudio sobre o sistema de pensións.

Así o dixo na súa comparecencia ante os medios tras un encontro coa dirección da CIG para abordar a situación laboral que sofre Galicia debido aos "problemas derivados das reformas dos últimos anos e dos recortes en materia de política social".

En canto ás pensións, a líder nacionalista defendeu que o sistema "é viable" e que son "decisións políticas" as que pretenden "cercenar a súa viabilidade" para abrir "negocio" ás empresas privadas.

Sobre os dereitos laborais, subliñou que é "fraudulento falar de saída da crise co nivel de pobreza, precariedade, desemprego e desigualdade" existente. "É evidente que para a maioría de traballadores non se produciu", incidiu.

Na mesma liña, fixo fincapé en que non haberá unha recuperación "real" ata que non se alcancen, polo menos, as condicións de vida, benestar, traballo e salario que existían antes da primeira recesión. É máis, Pontón aseverou que "as reformas laborais, os recortes e a recentralización" deixaron "un país máis inxusto e desigual".

"OUTRA DIRECCIÓN"

Neste escenario, no que máis de 200.000 persoas non teñen traballo en Galicia e no que máis de 700.000 están en risco de exclusión, a tamén voceiro parlamentaria do Bloque considerou "clave avanzar noutra dirección".

"Levaremos ao Parlamento iniciativas para impulsar un cambio a favor da maioría social", avanzou, partidaria de que Galicia poida deseñar o seu propio marco de relacións laborais.

En paralelo á acción da formación frentista no Pazo do Hórreo, animou a sumarse ao calendario de mobilizacións decidido pola CIG, que inclúe unha manifestación a nivel galego en Santiago o próximo día 28 -xa avanzada no mes de decembro-.

FOLGA XERAL

Pola súa banda, o secretario xeral da CIG, Suso Seixo, apuntou tamén que en febreiro e marzo haberá outras convocatorias comarcais e non descartou unha folga xeral en caso de que non comece a haber "cambios" a nivel estatal.

En concreto, pediu "aproveitar" que o PP goberna sen maioría absoluta para "botar abaixo os recortes" e "derrogar a reforma laboral" e a 'lei mordaza', que considerou "un mecanismo do poder para impoñer os recortes".

Así mesmo, o líder sindical reclamou modificacións no sistema fiscal para introducir unha maior progresividade, que o Goberno tome en serio" a loita contra a fraude e a evasión e que se "combatan" os paraísos fiscais.

Co fin de que "o PP se dea conta" de que debe cambiar as súas políticas, apelou á mobilización da cidadanía. E, en canto á posibilidade de convocar unha folga xeral, puntualizou que buscaría o "consenso" cos demais sindicatos para unha cita a nivel estatal.