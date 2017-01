A alcaldesa de Viveiro (Lugo), a socialista María Loureiro, defendeu este xoves á entrada dos xulgados de Lugo que "non" vulnerou a lei coa licenza de ampliación da fábrica de Vestas na parroquia de Chavín.

Os feitos xulgados no Xulgado do Penal número 1 de Lugo sinta no banco dos acusados, ademais da alcaldesa, a outros catro concelleiros que formaban parte da xunta de goberno en 2009 cando se concedeu ese permiso.

A Fiscalía cualifica ese feito de prevaricación urbanística e reclama penas de tres anos de prisión, oito de inhabilitación e máis 7.500 euros de multa.

Sobre as 10,00 horas deste xoves chegou á sede xudicial a alcaldesa de Viveiro, que estivo arroupada polo vicepresidente da Deputación de Lugo, Álvaro Santos, e por parte do comité de empresa desta compañía dedicada á fabricación de aeroxeneradores para parques eólicos, que emprega 115 persoas fixas e cinco temporais.

Os mesmos argumentos, de "non vulnerar" a lei, son os que esgrimiu Loureiro na Sala do Penal no marco do interrogatorio ao que a someteu a Fiscalía.

"MOI TRANQUILOS"

"Estamos moi tranquilos porque consideramos que non vulneramos ningunha lei", manifestou antes de entrar nos xulgados de Lugo, ao tempo que recoñeceu que se trata dunha "empresa moi importante -para o Concello-, é a terceira da provincia de Lugo e son moitos os empregos". "Se pechaba sería un pau para Viveiro, para a bisbarra e para a provincia de Lugo", aseverou.

O vicepresidente provincial, Álvaro Santos, avalou a actuación da alcaldesa e duns "compañeiros que non fixeron ningunha ilegalidade". "O que fixeron foi un acto de boa fe e un acto de compromiso co seu Concello, cos seus veciños e coa bisbarra", abundou.

O presidente do comité de empresa de Vestas, que tamén acompañou aos procesados, Alejandro Grandío Raposo, xustificou a presenza de membros do comité para "apoiar o Concello", en clave dun "apoio social".

Ao respecto, fixo fincapé na necesidade da licenza de ampliación para que a empresa non pechase e "continúe na Mariña". E, así mesmo, concretou que a ampliación "leva feita seis anos e vai funcionando ben".

"Pero tense que concretar ben o da licenza que é necesaria para a ampliación ou futuras ampliacións", abundou, para aclarar que de non ser así, de efectuarse a ampliación, se vería abocada a situarse fose dese municipio da Mariña luguesa.