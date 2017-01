O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, esixiu ao Partido Popular que "defenda o mesmo" en Madrid que En Galicia e que dea luz verde á transferencia da titularidade da Autoestrada do Atlántico, AP-9.

Así pronunciouse este xoves o dirixente de En Marea despois de que o mércores os catro grupos con representación no Parlamento de Galicia rexistrasen unha nova proposición de lei para solicitar a transferencia desta infraestrutura e as competencias sobre o réxime xurídico da concesión.

Ao respecto, Villares recordou que o novo escrito elimina as cuestións que motivaron o veto por parte do Goberno ao seu debate no Congreso o pasado mes de outubro, para "evitar que haxa escusas por parte do Parlamento español para que se tramite e se de luz verde" a unha "reivindicación política clara" e a unha "posición de país".

En concreto, retirouse o prazo máximo de seis meses para o traspaso efectivo da citada autoestrada e ponse por escrito -nunha disposición adicional- que o cambio de titularidade non suporá ningún incremento dos créditos nin diminución dos ingresos previstos nos presupostos estatais en vigor.

"Se facemos estes é para que non haxa escusas", reiterou Villares, que deixou claro que En Marea "defenderá o mesmo en Galicia e que en Madrid". "Xa abonda de humillacións da posición de país que fixo Feijóo pola debilidade que ten fronte ao seu propio partido no Parlamento español", manifestou.

Con todo, o voceiro parlamentario de En Marea asegurou que a súa formación "non renuncia" a seguir reclamando "nun futuro" o rescate "para o público da AP-9".