Anpas de Santiago realizan unha enquisa aos pais sobre o modelo de comedor desexado para a localidade

A Federación de Anpas Compostela emprendeu unha campaña entre as familias da área de Santiago co obxectivo de solicitar a súa opinión sobre o modelo desexado para os comedores escolares da localidade, que pretender usar como unha ferramenta de traballo para mellorar o sistema xunto co propio goberno dirixido con Martiño Noriega.

"Elevar as expectativas" dos pais será un dos obxectivos centrais desta campaña, na que as asociacións de pais de Santiago repartiron 2.760 cuestionarios tanto ás familiade os 900 usuarios de comedor da área de Compostela como para saber a opinión daqueles que non gozan do servizo, nun total de nove centros.

Fernando Lacaci, un dos voceiros da federación, aclarou que o fin desta iniciativa non é "avaliar os comedores actuais", que funcionan "con normalidade dentro das baixas expectativas", senón a de contar cunha ferramenta (a opinión dos pais) que permita avanzar "pouco a pouco" cara a un sistema mellor.

Neste sentido, as asociacións de pais son conscientes de que se trata "dun camiño que hai que andar", do mesmo modo que "co tempo" se logrou a instalación de laboratorios nos centros, aulas de música con instrumentos ou as novas tecnoloxías.

"Estamos a asistir a un cambio de mentalidade, do que as familias esperan do comedor", destacou, posto que cada vez son máis os pais que identifican estes servizos como "un espazo educativo" máis nos que os seus fillos pasan dúas horas e media ao día.

Os resultados presentaranse nas Xornadas de Comedores Escolares que se celebrarán en febreiro na localidade de Teo, e se trasladarán tanto ao Goberno local de Santiago coma a outras entidades que así solicítenos, ao tratarse dunha demanda de cambio xeneralizada "a nivel galego".

CUESTIONARIOS "VALIDADOS"

Esther Martínez Piñeiro, voceira da federación de Anpas, explicou que os cuestionarios entregados ás familias foron validados por tres expertos de campos distintos, tanto da investigación universitaria como do Colexio de Educadores, mediante un traballo minucioso e propostas de mellora.

A calidade do servizo de madrugadores, o modelo de xestión as actividades realizadas, a calidade da comida, o custo, as instalacións e as preferencias respecto á elaboración dos alimentos ou a súa procedencia, son algunhas das preguntas trasladadas ás familias.

Para a federación de Anpas, o modelo ideal pasaría por centros con cociña propia ou alimentos elaborados nas súas proximidades, ademais de apostar pola xestión directa da administración e non pola empresa privada.

Neste sentido, reiteraron que a intención é traballar "paso a paso" nun modelo novo, cun horizonte "definido" e asumindo como propias as opinións dos pais. "Estamos falando do comedor que queremos", que haberá que compaxinar "co comedor que sexa posible", matizou Lacaci.