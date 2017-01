A RAG abre o catálogo do seu arquivo con acceso a máis de 3.000 documentos dixitalizados

O Arquivo da Real Academia Galega (RAG) acaba de abrir unha nova "ventá en Internet" que facilita o acceso ao público á totalidade do catálogo, integrado por máis de 32.600 documentos vinculados á historia de Galicia dende o século XI, e que ofrece copias dixitais de case 3.750 destes documentos.

Segundo informa a institución, completou as actuacións para pasar do antigo sistema de xestión á nova aplicación no contexto do proxecto 'Arquivo Dixital de Galicia' (ARPAD), promovido polo Servizo Xeral de Arquivos da Xunta de Galicia.

A RAG activou na súa páxina, academia.gal, un enlace (http://academia.gal/arquivofondos) á web desta ferramenta que dá acceso aos catálogos de máis de 30 arquivos de distintas institucións galegas.

FACILITAR AS CONSULTAS

Nun comunicado, a institución galega resalta que o cambio "facilita a consulta do arquivo da RAG á comunidade investigadora e a calquera persoa interesada na historia e a cultura galega".

Por outra banda, sinala que, dende esta nova plataforma, os usuarios poidan acceder a copias dixitais do 13% dos documentos que custodia o citado arquivo.