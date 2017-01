A defensa do sospeitoso do asasinato de Tatiana Vázquez en Lugo volverá pedir este venres a súa posta en liberdade

A defensa de Ibrahima Ndiaje, sospeitoso do asasinato de Tatiana Vázquez o pasado mes de abril en Lugo, volverá pedir este venres a súa posta en liberdade ante a "falta de novidades" con respecto ás últimas dilixencias interesadas.

O letrado César Lamas explicou que "existen outras medidas que se poidan adoptar para que permaneza en liberdade mentres non haxa xuízo". Así, insistiu en que "non se está a respectar a presunción de inocencia" sobre o asasinato da moza natural de Castro de Rei que apareceu acoitelada no interior dun vehículo no barrio de Sanfiz de Lugo en abril do pasado ano.

Así mesmo, o letrado incidiu en que a lectura dos autos e os datos que lle achegan persoas próximas á parella "despexa" as súas "dúbidas da súa participación" no crime de Tatiana Vázquez.

A Fiscalía solicitou unha infografía á Policía Científica para simplificar "a comprensión do atestado" da Policía, xa que é "complexo". "Trátase dun resumo que nos virá ben a todas as partes para sintetizar o atestado", admitiu César Lamas.