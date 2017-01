O deputado por A Coruña de En Marea Antonio Gómez-Reino estreouse este xoves como novo voceiro da confluencia galega no Congreso e denunciou, tras participar na Deputación Permanente, que a "grande coalición" que forman o PP, o PSOE e Ciudadanos demostrou que xa non é unha cuestión "puntual" nin "conxuntural" senón "estrutural".

Así o asegurou en declaracións aos medios na Cámara Baixa, tras anunciar que dende este xoves asume o cargo que ata agora viña desempeñando a deputada Alexandra Fernández, de Anova, en virtude do acordo de rotación da Portavocía pactado entre as forzas que compoñen En Marea -Podemos, Anova e Esquerda Unida (EU-IU)-.

Gomez-Reino, que é membro de Podemos, comezou a súa comparecencia ante os medios agradecendo a Fernández (Anova) o seu traballo estes meses como voceiro da confluencia, que se integra no grupo confederal de Unidos Podemos xunto ao partido morado, IU e a confluencia catalá de En Comú Podem.

A continuación, aproveitou para denunciar que o PP e os seus socios de "gran coalición" se negan a abordar a "crise social, democrática e territorial" que atravesa o país. "Esa grande coalición que levamos tempo xa sufrindo despois do abstencionazo, que parecía puntual, é unha cuestión de ámbito non conxuntural senón estrutural", criticou.

Ademais, Gómez-Reino avisou de que esa "gran coalición" chega ademais "a outros niveis políticos como pode ser o autonómico", como demostrou, o seu xuízo, a Conferencia de Presidentes celebrada no Senado o pasado martes.

"INCAPACIDADE DO GOBERNO"

A este respecto, lamentou que "tódolos presidentes do PP e o PSOE" que "asumiron os recortes do Goberno central están poñendo en perigo os servizos sociais fundamentais que teñen que dar á cidadanía as Autonomías".

O novo voceiro de En Marea fixo tamén fincapé na "incapacidade do Goberno do PP de convocar unha Conferencia de Presidentes na que todos os territorios do Estado se poidan sentir cómodos", en referencia á ausencia dos presidentes de Cataluña e País Vasco.

"Parece que o PP simplemente utiliza a convocatoria como maquillaxe para tratar outras cuestións da axenda da opinión pública", acusou, ao tempo que defendeu que "a sociedade española está máis avanzada que os partidos do bipartidismo" no que a "concepción territorial se refire". "Toca demandar unha actualización nese sentido e imos traballar para iso", asegurou.

En canto á Deputación Permanente denunciou que o PP continúe coa súa "dinámica" de "bloquear ao actividade lexislativa" ao impedir que no debate deste xoves se tratasen peticións de comparecencia relativas ao accidente do Yak-42 e os refuxiados.