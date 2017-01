(AMP) O Festival Internacional de Cinema Documental Play-Doc recibiu máis de 700 películas de máis de 60 países

A organización do Festival Internacional de Cinema Documental Play-Doc ultima os preparativos para a décima edición do certame, que se celebrará en Tui (Pontevedra) do 22 ao 26 de marzo, e confirmou a recepción de máis de 700 películas procedentes de 66 países diferentes.

Play-Doc, o único festival galego dedicado en exclusiva á non-ficción, converteuse nun referente no xénero documental e consolidouse, ao longo dos últimos anos, como unha cita imprescindible para cineastas e amantes do cinema documental de todo o mundo.

En 2013 foi elixido como unha das dez citas cinematográficas "máis excitantes" do mundo polo Best Fest Film Series de Nova York, e acolleu a artistas do talle de Albert Maysles, Artavazd Pelechian, Charles Burnet, Claire Simon, Raymond Depardon, Lech Kowalski ou Jay Rosenblatt.

A dirección de festival ofrece cada ano un coidada selección de traballos do mellor cinema de non ficción do mundo, e compleméntaa con outras actividades (charlas, talleres, concertos,...) co fin de crear un espazo de diálogo, intercambio e achegamento ao documental.