O Concello solicita a Aena que o aeroporto pase a chamarse Rosalía de Castro, Santiago de Compostela-Lavacolla

O Concello compostelano solicita a Aena que o aeroporto da capital galega pase a chamarse Rosalía de Castro, Santiago de Compostela-Lavacolla. Así o acordaron todos os grupos presentes na Casa do concello compostelano, que apoiaron unha declaración institucional que foi trasladada ao Ministerio de Fomento.

Todos os grupos presentes no Pazo de Raxoi apoiaron a proposta de Compostela Aberta de solicitar que o Aeroporto de Lavacolla se rebautice co nome da escritora galega. Finalmente non foi preciso someter a iniciativa a votación no pleno municipal deste xoves xa que, con anterioridade, os grupos pactaron unha declaración institucional.

Nela, o Concello de Santiago enxalza a figura de Rosalía, "unha persoa que brilla con luz propia, unha figura fundamental da literatura europea, a escritora máis representativa da lingua galega".

Este ano 2017 conmemórase o 180 aniversario do nacemento da escritora, quen, como apunta o texto da solicitude, "viviu unha constante loita persoal e profesional pola recuperación e forxa da identidade: da súa, da de xénero e da de Galicia".

FIGURA GALEGA UNIVERSAL

Así, reclaman que o nome de Rosalía de Castro figure na denominación do aeroporto compostelano, dado que a escritora de Cantares Gallegos é a "figura galega con maior recoñecemento interno e externo" da cultura de Galicia.

Ademais, sinala que o "recoñecemento da memoria" de Rosalía a través desta acción serviría como "fomento dunha maior presenza simbólica das mulleres na cidade e en Galicia", así como para promover "unha maior representación da súa identidade grupal" para conseguir na cidade "igualitaria e amigable coas mulleres".

Así mesmo, continúa a declaración, o aeroporto de Lavacolla é "outro referente simbólico" da "conexión coa diáspora galega en Europa e máis alá do mar", o "drama" da emigración que Rosalía viviu en primeira persoa e que reflectiu na súa obra.

"Recoñecida por todas e por todos, inspiradora de novas manifestacións literarias, un dos piares das nosas industrias culturais e leit motiv dunha pluralidade de iniciativas sociais e educativas, é indiscutible a súa contribución á nosa cultura, á emancipación das mulleres e a un mundo máis xusto", reza a declaración institucional pactada este xoves na Casa do concello santiagués.

AENA DEBERÁ DAR O VISTO O BO

Deste modo, recorda os casos dalgunhas localidades de todo o mundo que asociaron o nome do seu aeroporto ao de cidadáns ilustres deses lugares, como o caso de Belgrado (Nikola Tesla), Nova Orleans (Louis Armstrong) ou Liverpool (Jhon Lennon), entre outros moitos.

Agora, o Ministerio de Fomento e Aeroportos Españois e Navegación Aérea (AENA) deberán aprobar o cambio de nome para o aeroporto santiagués. Nos últimos anos, Aena aprobou o cambio de denominación nos aeroportos de Madrid e Santander, que pasaron a chamarse Adolfo Suárez Madrid-Barajas e Seve Ballesteros Santander, respectivamente.