Galicia creará un tribunal administrativo propio para resolver máis rápido recursos en contratación

Galicia dotarase dun tribunal propio para axilizar a resolución de recursos especiais en procesos administrativos abertos e evitar a "paralización" derivada de conflitos que xorden no marco dun contrato por servizo ou obra na Administración, e que ata agora se dirixían ao tribunal central que depende do Ministerio de Hacienda.

"Hai moitos contratos paralizados durante meses", lamentou o presidente galego, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, na que admitiu un incremento da litixiosidade por parte dos contratistas ligada coa crise económica.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, concretou que no pasado exercicio se remitiron ao tribunal central 140 recursos procedentes de Galicia e insistiu na importancia de crear este órgano galego para favorecer o "desconxestionamento" deste tipo de conflitos administrativos.

Este tribunal, segundo subliñou o xefe do Executivo, actuará "con total independencia" no exercicio das súas competencias e estará conformado por tres persoas: un presidente e dous vogais.

A Xunta seleccionará as persoas que conformarán o tribunal a través dunha convocatoria pública. O presidente deberá ser funcionario de carreira, de corpo ou escala para o acceso da cal sexa requisito necesario o título de licenciado ou grao en Dereito e cunha experiencia profesional superior a dez anos. Ademais, valorarase a súa experiencia profesional no ámbito da contratación pública.

Os vogais tamén se designarán entre aqueles funcionarios de carreira que conten co título de licenciado ou grao en Dereito e que teñan unha actividade profesional superior a dez anos, valorando tamén a súa experiencia profesional no ámbito da contratación pública.

A duración do mandato dos membros do tribunal será de seis anos, aínda que a primeira renovación do tribunal se realizará de forma parcial aos tres anos do nomeamento.

FUNCIÓNS

O tribunal terá entre as súas funcións o coñecemento e resolución de todos os recursos especiais interpostos contra determinados actos acordados nos contratos de servizos suxeitos á regulación harmonizada (os comprendidos entre a categoría 1 a 16 do anexo que excedan de 209.000 euros).

Dos non harmonizados, tamén atenderá os recursos de contratos de servizos das categorías 17 a 27 que excedan de 209.000 euros.

O ámbito de competencia deste tribunal abranguerá á Xunta e as entidades do sector público autonómico que teñan a consideración de poder adxudicador, as universidades públicas e as entidades locais do ámbito territorial da Comunidade que teñan igualmente a consideración de poder adxudicador.