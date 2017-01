A Xunta mellorará as entradas do Camiño en Santiago e activa premios e axudas para potenciar o turismo

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a aprobación dun protocolo co Concello de Santiago para "mellorar" as entradas do Camiño na capital galega e, tras incidir en que a Casa do concello aceptou a proposta formulada polo Goberno autonómico, "saudou a colaboración" institucional.

Este protocolo baséase nun informe urbanístico que se presentou nun informe urbanístico que se presentou o pasado mes de setembro. Así, se destinarán 4,2 millóns a mellorar a integración paisaxística das rutas xacobeas na cidade, con catro puntos "prioritarios".

Os dous primeiros son a entrada do Camiño Inglés polo Polígono do Tambre, onde se propón a creación dunha senda de peregrinación; o enlace entre a Rúa do Gozo e a de san Lázaro no Camiño Francés, onde se substituirá a escaleira de pedra por unha pasarela de pedra, entre outras medidas.

En terceiro lugar, actuarase na entrada na Rúa dos Concheiros, tamén no Camiño Francés, onde se formula plantar árbores e mellorar as fachadas traseiras da Rúa do Home Santo e construír un aparcamento para reducir o intenso tráfico, e o ámbito do Hospital de Conxo, na entrada do Camiño Portugués.

O Goberno galego financiará a redacción dos documentos técnicos e de execución, e pagará as obras, que deberán estar executadas en 2020. O Concello debe poñer a disposición da Xunta os bens e terreos necesarios, dentro do perímetro urbano, realizar os trámites precisos para cumprir os obxectivos do protocolo e repoñer os equipamentos urbanos afectados pola obra.

Feijóo subliñou os datos "marca" en peregrinos do pasado exercicio, antes de defender que se busca bater un novo en 2017, polo que afondou na importancia de contribuír a todas as melloras precisas no Camiño e os ámbitos.

PREMIOS E AXUDAS

Co mesmo fin de "seguir mellorando" o potencial turístico de Galicia, Feijóo anunciou a luz verde a un paquete de premios e axudas dotado con 1,5 millóns de euros. Destacou, sobre todo, os premios 'Galicia Parabéns', dotados dun total de 800.000 euros, que buscan distinguir as iniciativas públicas de pequenos municipios destinadas a conservar, mellorar e embelecer as paisaxes, os núcleos de poboación e os Camiños de Santiago.

Con 400.000 euros en cada caso, terán dúas categorías: a primeira premiará iniciativas xa realizadas nos últimos dez anos, que necesiten unha nova fase ou un proxecto complementario; mentres que a segunda distinguirá proxectos novos.

Os Premios Camiño de Santiago, dotados con 75.000 euros, se focalizan no principal imán turístico de Galicia. Ademais, 300.000 euros destinarase á liña de axudas para promover as festas de interese turístico da comunidade.

Estas axudas, das que en 2016 se beneficiaron 85 concellos, sufragarán parcialmente os investimentos para apoiar as festas declaradas de interese turístico de Galicia, 112 na actualidade.

Por último, Feijóo puxo en valor a liña de axudas para que os concellos que contan coa declaración de municipios turísticos contraten persoal para as oficinas de turismo entre xuño e setembro, que estará dotada tamén con 300.000 euros.