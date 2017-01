O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, incidiu na necesidade de "facer un axuste fino" e "evitar duplicidades" nas titulacións universitarias, polo que apostou por "avanzar e concretar" unha oferta do Sistema Universitario de Galicia, coas súas tres universidades e sete campus.

Así, avogou por asentar este axuste en tres piares: determinar as titulacións singulares (cáles se van dar de forma singular nunha universidade e non noutra), analizar os casos de duplicidade e multiplicidade, e avanzar na especialización dos campus.

"Levamos dende principios da lexislatura intentando concretar un mapa non duplicado que teña vocación de futuro; é unha das prioridades de Educación seguir falando coas universidades para iso", defendeu Feijóo, quen recoñeceu que, aínda que houbo "melloras", aínda "hai titulacións que xa se impartían no século XIX". "E estamos no XXI", resolveu.