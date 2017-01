A voceiro parlamentaria e líder do BNG, Ana Pontón, considerou que o traspaso da titularidade da Autoestrada do Atlántico, AP-9, supón o "primeiro paso" para lograr nun futuro o seu rescate para o público.

Así se pronunciou este xoves en declaracións a Europa Press despois de que os catro grupos con representación na Cámara galega volvesen solicitar ao Goberno central a transferencia desta infraestrutura a través dun novo escrito que elimina cuestiónela que motivaron o veto por parte do Executivo estatal ao seu debate no Congreso o pasado mes de outubro.

En concreto, retirouse o prazo máximo de seis meses para o traspaso efectivo da citada autoestrada e ponse por escrito -nunha disposición adicional- que o cambio de titularidade non suporá ningún incremento dos créditos nin diminución dos ingresos previstos nos presupostos estatais en vigor.

Ao respecto, Ana Pontón deixou claro que "non renuncia" ao rescate total desta vía e asegurou que, con esta nova solicitude, o PP e o Goberno central "non teñen escusa" para rexeitar o debate da iniciativa.

Así mesmo, manifestou que Galicia "non se conforma co trato inferior a outras nacións do Estado" e recordou que tanto Cataluña como Euskadi "conseguiron a transferencia das autoestradas que circulaban polo seu territorio fai xa anos".

"Nós non imos tirar a toalla. Unha comisión na que simplemente nos pregunten cál é a nosa posición sobre a xestión da AP-9 non enche as nosas aspiracións", asegurou antes de volver criticar que o Congreso, con "Ana Pastor á cabeza", rexeitase anteriormente debater esta cuestión.