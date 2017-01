Máis de 300 mozos realizaron prácticas en empresas de 31 países europeos en 2016 mediante 'Galeuropa'

Un total de 324 mozos galegos realizaron prácticas formativas en empresas e/ou entidades de 31 países europeos en 2016 a través do programa da Consellería de Política Social 'Galeuropa'.

A orde de axudas de 'Galeuropa' estivo dotada en 2016 con máis de 2 millóns de euros, o que supón "un incremento do 103 por cento" con respecto ao ano 2015.

Con estas movilidades, inténtase dotar á comunidade de profesionais con coñecementos non solo das habilidades propiamente da súa titulación, senón tamén do funcionamento do mundo empresarial internacional e doutros idiomas estranxeiros.

Segundo un estudio da Universidade de Santiago de Compostela (USC), o desemprego entre os participantes en 'Galeuropa' diminuíu "nun 67 por cento".