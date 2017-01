O alcalde de Ferrol traslada o seu apoio á candidatura de Villares pero xustifica que non ocupe a portavocía orgánica

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (Fec), trasladou o seu apoio á candidatura do portavoz parlamentario Luís Villares para o proceso interno que celebra este fin de semana En Marea pero considerou que non debe exercer tamén de portavoz orgánico ao defender que "cada persoa ocupe un único cargo".

En declaracións aos medios, o rexedor da cidade naval lembrou que xente da lista do exmagistrado lucense, denominada 'Máis Alá!', pertence a Ferrol en Común, como o caso de Noemí Prados. "Respecto de todos os xeitos o tres listas, as cales me parecen igual de válidas e aptas, pero situámonos coa de Luís Villares", indicou.

Jorge Suárez tamén xustificou que Villares "non poida encabezar a organización" -o documento asociado á súa candidatura veta que compaxine a portavocía parlamentaria coa orgánica do partido- ao considerar que cada persoa debe ocupar "un único cargo".

"Forma parte da lóxica natural dos partidos, de que cada persoa ocupe un único cargo e desde o meu punto de vista debemos de ser exemplares con esta case dogma para nós", indicou.

Con todo, Suárez aclarou que este feito "non quere dicir que iso supoña desacreditalo nin moito menos" e asegurou que "segue tendo o mesmo respecto por parte de todos os inscritos de En Marea".