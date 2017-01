Elevan a definitivas as peticións para o doutor acusado da amputación a unha ximnasta, que insiste na súa inocencia

Todas as partes personadas no xuízo contra un médico do centro O Castro-Hospital Perpetuo Socorro de Vigo, acusado de lesións por imprudencia grave pola atención á deportista Desirée Vila, á que amputaron unha perna, elevaron a definitivas as súas peticións, tras o que o traumatólogo reiterou a súa inocencia: "Sinto moito o que lle pasou, pero son inocente".

Este xoves tivo lugar no Xulgado do Penal número tres de Vigo a cuarta e última xornada do xuízo por estes feitos, na que as defensas do doutor, do centro médico e de dúas aseguradoras pediron a libre absolución do traumatólogo, mentres que o fiscal solicitou dous anos de cárcere e catro de inhabilitación en medicamento e a acusación particular tres anos de prisión e 4 de inhabilitación.

Na vista, o doutor, Pedro M.L.P., fixo uso da quenda final de palabra para defender a súa inocencia e, aínda que recoñeceu que o ocorrido é "moi triste para a paciente e a súa familia", pediu "que a responsabilidade se estude". "Só deséxolle o mellor a Desirée e espero que pronto se faga xustiza e a miña inocencia sexa recoñecida", selou.

Así as cousas, insistiu en que "o último que se lle podía pasar pola cabeza é que lle ían a cortar a perna". "A súa situación clínica era estable e non hai ningunha sospeita de que empeorase", remarcou, antes de trasladar que está "absolutamente convencido de que se derivase á paciente a Quirón -hospital na Coruña- fose correctamente operada".

Neste sentido, sostivo que en Povisa "confundiron unha lesión neurolóxica con isquemia" e foi tras a operación que lle realizaron no devandito hospital cando "apareceron signos e síntomas de isquemia, que non se trataron. Dous días despois tívose que realizar a amputación". Con iso, volveu a redirixir a acusación ao cirurxián cardiovascular que a atendeu no segundo hospital.

Profundando niso, o avogado do traumatólogo nas súas conclusións finais apuntou que, en relación a esta causa, "o historial de Povisa ten máis trampas que unha película de chineses" e, tras considerar que o seu cliente "está indefenso neste caso", remarcou que "ninguén debería dubidar de que se tomaron todas as medidas pertinentes".

RESPONSABILIDADE CIVIL

Tanto a acusación particular como o Ministerio Público piden que a moza sexa indemnizada en máis de dous millóns de euros, polo que, como responsables civís hanse personado na causa o centro médico e dúas aseguradoras.

Nas súas conclusións finais, este tres letrados tamén mantiveron que o acusado "actuou de maneira dilixente en todo momento", proporcionou coidado e asistencia "en todo momento" á paciente, e "esgotou as posibilidades terapéuticas ao seu alcance". Ademais, recalcaron que o accidente da ximnasta suporía en todo caso "graves secuelas" e incapacidade permanente.

Nesta liña, o avogado do Castro remarcou que ao médico "non se lle pode facer responsable doutros axentes intervinientes" na atención á moza, "nin do atraso no seu traslado -a Povisa- por problemas burocráticos cunha compañía aseguradora" que supostamente denegou o rexeitamento a Quirón. "Paréceme impresentable e dun país bananero", censurou.

O TRES ALICERCES DE FISCALÍA

A demora "en exceso" centra boa parte da argumentación na que se basea a Fiscalía para acusar o médico dunha "imprudencia grave", acusación que tamén asenta nunha actuación na que considera que non cumpriu "a norma de coidado".

Así as cousas, sostivo a súa acusación en tres alicerces: A "falta de valoración adecuada" e o que non practicase "todas as probas á súa disposición para descartar lesións arteriais"; a "demora" de varias horas nunha proba diagnóstica "esencial" cando xa tiña sospeitas dunha lesión arterial; e a "demora de máis de 15 horas no traslado a un centro con cirurxía vascular".

"Cada unha por separado sería suficiente para condenar por imprudencia, pero ao darse o tres, poténciase a imprudencia e a gravidade", subliñou, antes de explicar que basea estas cuestións nas declaracións de testemuñas, médicos e peritos, así como nos informes periciais.

O fiscal tamén aclarou que entende que o traumatólogo non creu que houbese lesión arterial: "Se pensase que se lle pasou pola cabeza que podía haber lesión arterial, pediría 12 anos de prisión por imprudencia dolosa", resumiu, antes de insistir en que o que pide é que sexa condenado a dous anos por imprudencia grave porque "non houbo unha práctica médica adecuada".

A AMPUTACIÓN ERA "EVITABLE"

Pola súa banda, a acusación particular, que coincidiu "practicamente" en todo co fiscal, insistiu en que "clarísimamente houbo un retardo" no diagnóstico e o traslado da nova. "Cremos que está completamente acreditado", sinalou, ao que en declaracións aos medios agregou que esa "demora tivo importancia capital á hora da amputación da perna".

"Con esa lesión que tivo a nena, derivada a tempo ao servizo de cirurxía vascular, salvaría a perna. A amputación da nena era perfectamente previsible e evitable cun adecuado manexo diagnóstico primeiro e terapéutico despois", sostivo, antes de agregar que, na súa opinión, o acusado "desde o primeiro momento sabía que había unha posible lesión da arteria poplítea".

"MANIPULACIÓN" DE DOCUMENTOS

De forma paralela a esta causa, hai varios procedementos abertos por suposta desobediencia, manipulación de documentos e manipulación de historial clínico por parte do centro médico do Castro, que, segundo explicaron fontes xudiciais, transcendeu durante a elaboración dun informe pericial para o caso da ximnasta.

En concreto, tras requirir ao centro a documentación necesaria, o perito informou de que había datos que faltaban", "datos borrados", e modificacións en documentos posteriores á súa data de creación. Por iso, o Xulgado de Instrución número tres de Vigo, que tamén instruíu a causa xulgada estes días, abriu dilixencias previas e atópase investigando estes feitos.

O fiscal fixo mención a esta cuestión durante a súa intervención, e incidiu en que a actuación por parte de O Castro "foi de todo menos transparente" e presentou "unha actitude ocultista". "Demostrouse que ocultaron información médica", remarcou.

Segundo dixo, mentres recompilaba os datos, un perito decatouse de que usuarios con permisos de administración estaban "a manipular" a base de datos, de que se borraron rexistros e cachés", e de que algúns documentos que puideron recuperarse foran "modificados con posterioridade".

Acerca destas "sospeitas" do fiscal, o acusado recalcou que el non ten "nada que ver con esas manipulacións ou correccións, que se fixeron nalgunhas notas de enfermaría"; ademais, o seu avogado considerou que este tema "non vén a conto neste xuízo" xa que "non ten nada que ver". "Non ten sentido máis que para sementar máis dúbidas, máis inquina", concluíu.