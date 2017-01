AM.- Un bombeiro sofre queimaduras nunha man nun incendio nun piso en Vigo

Efectivos de Bombeiros de Vigo acudiron na tarde deste xoves a un piso da cidade, onde se rexistrou un pequeno incendio, cuxo orixe estaba no salón da vivenda, e que puido deberse á combustión dun cigarro.

Segundo informou o 112 Galicia, un bombeiro resultou ferido durante a extinción deste lume ao sufrir queimaduras nunha man, aínda que non reviste gravidade.

Fontes do 092 sinalan que os feitos tiveron lugar nun piso do número 2 da rúa Julia Minguillón, e o lume afectou o salón e causou algo de fume, pero non foi necesario evacuar a ningún outro veciño.

Até o lugar desprazáronse, ademais de efectivos de Bombeiros, axentes do Corpo Nacional de Policía, e de Policía Local (para regular o tráfico na zona e facilitar o labor dos servizos de extinción de incendios).