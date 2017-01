A CEG pecha este venres o prazo para presentarse a presidente sen candidatos

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) pecha este venres o prazo para ser presidente a patronal sen que até este xoves presentáronse candidatos.

Con todo, os candidatos que queiran presentarse teñen como prazo para facelo de forma oficial até as 13,00 horas deste venres, 20 de xaneiro, unha semana antes da elección do novo presidente que estaba prevista para o 27 de xaneiro, aínda que pode decaer se non hai aspirantes.

De tal forma, o secretario xeral da CEG, Jaime López, informará este venres en rolda de prensa ás 13,15 horas de como queda o proceso.

Así, a falta de saber o que ocorra este venres non se conseguiu un candidato de consenso, tal e como acordaron buscar a finais do ano pasado os líderes provinciais Antonio Fontenla (A Coruña), Jorge Cebreiros (Pontevedra), José Manuel Pérez Canal (Ourense) e Jaime López (Lugo).

No caso de que non haxa ningún candidato, o catro vicepresidentes provinciais seguirán á fronte da xestión da Confederación na xunta que conforman de forma interina.

OS ESTATUTOS FIXAN NOVAS ELECCIÓNS EN DOUS MESES

Os actuais estatutos da CEG estipulan que, no caso de que non se presenten candidatos e non se elixa presidente, celebrarase un novo proceso electoral no prazo de dous meses.

Con todo, as fontes consultadas por Europa Press apuntan que tamén cabe a posibilidade de que se modifiquen eses estatutos, mentres se abre a posibilidade de incluír unha presidencia rotatoria.

PROCESO

Este proceso electoral chega despois de que Antonio Diéter Moure dimitise en outubro do pasado ano como presidente, nun cargo que asumiu en xaneiro de 2016, ante o baleiro de poder que deixou a saída do vigués José Manuel Fernández Alvariño, motivada á súa vez pola oposición interna que tivo que afrontar durante o seu mandato.

Moure alzouse gañador nunhas disputadas eleccións nas que se impuxo por unha decena de votos ao seu adversario, o tamén ourensán José Manuel Pérez Canal.

No nove meses que estivo á fronte da institución, Moure tivo que afrontar as dificultades económicas da CEG --ao bordo do concurso de acredores por falta de liquidez-- e tamén coa súa división interna, con bloqueo ás súas decisións tanto desde Ourense --alí o presidente provincial é Pérez Canal-- como desde Lugo e Pontevedra. A Coruña, con Antonio Fontenla --histórico rival de Fernández Alvariño--, foi en todo momento o seu principal valedor. Desde entón, unha xunta cos líderes provinciais ha levado a dirección da patronal galega.