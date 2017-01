A Audiencia Nacional levanta a prohibición de saír do país aos investigados na Operación Jaro

A Audiencia Nacional levantou a prohibición de saír do país aos investigados na Operación Jaro. Esta medida chega tras deixar sen efecto en decembro a "suspensión cautelar de actividade" da organización independentista Causa Galiza, pero mantén a nove dos seus membros investigados por supostos delitos de "integración en banda armada" e "enaltecemento do terrorismo".

Nun auto con data de 13 de xaneiro deste ano, ao que tivo acceso Europa Press, o maxistrado do Xulgado Central de Instrución número 6 da Audiencia Nacional, Eloy Velasco, deixa sen efecto a medida cautelar de prohición de saída do país aos investigados, xa que "non existe un risco fundado de que os acusados se subtraian á acción da Xustiza".

Respecto diso, o colectivo de independistas galegos investigados na Operación Jaro emitiu un comunicado este xoves no que destaca que o levantamento desta medida cautelar, "sumada á devolución da condición de organización política legal de Causa Galiza", "apunta á deconstrucción" da causa político-xudicial da Operación Jaro.

Así, denuncian unha "vergoñosa e infundamentada operación política articulada pola Garda Civil en 2015, que supuxo o asalto de comandos armados en domicilios, o rexistro policial dos mesmos, un linchamento mediático unánime ao ditado do Ministerio do Interior e a deslocalización e incomunicación nun cuartel militar fora de Madrid durante tres días".

Por todo iso, estes independentistas subliñan que o proceso penal "desínflase" despois de acusalos de delitos que "implican anos de prisión". Así mesmo, lembran que case 80 axentes sociais, sindicais e políticos rexeitaron durante este tempo a ilegalización de Causa Galicia e esixen o arquivo da causa.