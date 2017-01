A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cualificou o actual Estatuto de Galicia como "unha reliquia" e esixiu dar pasos para que a Comunidade autónoma galega teña "capacidade real en todas as cuestións que nos afecten como nación e como pobo".

Así o expuxo nunha conferencia na Fundación ONCE, organizada polo Foro Cívico, no que aludiu ao proxecto político do BNG en vésperas da súa XVI Asemblea Nacional, da que dixo que culminará un ano de debate desde as bases "que serviu para actualizar discurso e propostas".

"Queremos sumar a todas as persoas que aposten por un proxecto de país con nosas propias forzas, que confíen no potencial de Galicia para construír un futuro de emprego e benestar social", expuxo.

Respecto diso, mostrouse convencida de que Galicia ten capacidade para: "Ser un país coa mesma calidade de vida que Dinamarca ou Finlandia se tomamos o control dos nosos recursos e xestionámolos en función dos intereses dos e as galegas".

POXA DE LA SOLANA

No ámbito local, a portavoz nacional do BNG referiuse á poxa dos terreos da Solaina e o Hotel Finisterre aprobada polo consello de administración do Porto. Respecto diso, reclamou que se anule a poxa e se restitúase á cidade un espazo "apropiado indebidamente por parte da Autoridade Portuaria".

"Falan dun Estado descentralizado, pero decisións crave para nosas vidas séguense tomando fóra", denunciou en alusión a cuestións tamén como a privatización da AP-9.

"Son exemplos que proban que o actual Estatuto de Galicia é un traxe estreito e que temos que dar pasos para ter capacidade real", insistiu sobre as cuestións que afectan a esta autonomía.

PRIORIDADES DO BNG

Por outra banda, na súa conferencia, a dirixente aludiu ás prioridades do BNG nun momento no que, ao seu xuízo, "a política con maiúsculas é máis necesaria que nunca". Ademais, apuntou á necesidade dun modelo de financiamento no que o Estado deixe de "facer caixa" con Galicia, onde, segundo expuxo, recada 3.000 millóns máis de euros dos que inviste.

"O BNG defende un concerto económico galego que nos permita a xestión íntegra dos nosos recursos", recalcou. Tamén sinalou que, entre os seus obxectivos, figuran a creación de emprego de calidade, a aposta por I+D+i e abordar a situación demográfica, así como plans contra a violencia machista ou medidas en defensa do galego e a cultura galega.