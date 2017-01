A Galería Sargadelos de Ferrol tan só logra vender unha obra artística na poxa de 97 pezas por liquidación

A poxa de obras de arte propiedade da Galería Sargadelos de Ferrol finalizou este xoves só coa venda dunha obra artística de 97 pezas expostas.

Esta galería ten previsto pechar as súas portas unha vez liquidadas as súas existencias, unha decisión motivada polas desavinzas entre a sociedade propietaria da franquía e a dirección dos centros produtivos de Sargadelos e O Castro.

Das 97 pezas sacadas a poxa tan só logrouse vender unha delas, un lenzo do que é autor Pablo López Blanco, 'Shock', por un valor de 50 euros, o seu prezo de saída.

Na poxa participaron ao redor dunha vintena de persoas e en tan só nunha ocasión un dos asistentes mostrou interese por unha das pezas ofertadas.

DESÁNIMO

A escasa participación e a única transacción de obras propiedade da galería xerou certo desánimo nos traballadores deste establecemento.

Nas últimas semanas, diversos colectivos posicionáranse en contra do seu peche e mesmo se constituíu unha plataforma, que se concentra cada semana --os luns-- ante o establecemento para demandar que non se proceda ao seu peche unha vez finalizadas as existencias.

PREZOS

Con todo, unha vez finalizada a poxa sen o resultado agardado, con prezos de saída taxados, agora todos aqueles interesados en adquirir algunha das obras poderán realizar unha oferta económica que será valorada polos responsables de arte da galería.

Os prezos de poxa oscilaban entre os 25 euros dunha fotografía de Laura Díaz, do ano 2015, pertencente a unha exposición que se realizou baixo o título 'A Beleza do Cotidiano', aos 2.500 euros dunha pintura de Tomás Barros, un óleo sobre lenzo na que se representa a praia de Seselle e que data do ano 1984.