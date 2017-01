A Rede Nacional de Bioestadística reunirase o 20 e 21 de xaneiro na Facultade de Medicina de Santiago

A Rede Nacional de Bioestadística (Biostatnet) reunirase o 20 e 21 de xaneiro na Facultade de Medicina de Santiago de Compostela para celebrar a súa terceira reunión anual na que debaterán sobre retos de investigación bioestadística con proxección internacional.

Este congreso, segundo informou a Universidade de Santiago (USC), reunirá máis dun centenar de especialistas de toda España, tanto novos investigadores como senior para intercambiar coñecementos e definir o estado actual da investigación neste campo.

Biostatnet pretende, segundo indica a USC, ser o "núcleo de conexión do persoal investigador de España cun enfoque flexible, aberto, integrador e interdisciplinario".

"É unha rede pioneira en España que consta de oito nodos e case 200 membros liderados por estatísticos universitarios con proxectos propios de investigación, experiencia docente neste campo e colaboración estreita con investigadores biomédicos", sinalou a institución académica.

O terceiro congreso desta rede comezará o venres 20 cunha sesión na que se informará dos logros conseguidos e que dará paso á conferencia plenaria do profesor KyungMann Kim, da Universidade de Wisconsin, e á quenda de presentación de comunicacións orais.

A xornada de tarde do primeiro día incluirá a intervención de novos investigadores deste ámbito, a través da presentación de comunicacións orais e dunha mesa redonda. Completará o programa do día 20 un encontro das agrupacións científicas BIO.

A primeira sesión do día 21 de xaneiro conformarana dous talleres paralelos sobre desenvolvemento de software estatístico e sobre deseño de experimentos e a conferencia invitada de Miguel A. Martínez Beneito de la Fundación para o Fomento da Investigación Sanitaria e Biomédica de la Comunidad Valenciana.

Para rematar o programa está prevista unha mesa sobre os retos de futuro da rede. Con anterioridade á celebración do congreso Giampiero Marra, do University College London impartirá un taller sobre 'CGAMLSS with R'.