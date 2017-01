Santiago acollerá o venres o I Simposio do Grupo Galego de Tratamento da Obesidade Grave

Santiago de Compostela acollerá este venres, 20 de xaneiro, o I Simposio do Grupo Galego de Tratamento da Obesidade Grave, un problema de saúde pública que afecta na actualidade ao 1,2 por cento da poboación española.

A reunión comezará ás 9,30 horas deste venres no Gran Hotel da capital compostelana e abordará aspectos como novas tecnoloxías en cirurxía bariátrica, retos e periadolescencia.

O acto de inauguración está previsto para as 11,30 horas coa asistencia do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, así como o presidente do presidente da SECO, Juan Carlos Ruiz, e os doutores Felipe Casanueva e Raquel Sánchez-Santos.

Liderado polo doutor Felipe Casanueva, xefe de Servizo de Endocrinoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, e a doutora Raquel Sánchez, xefe de Servizo de Cirurxía do Complexo Hospitalario de Pontevedra, o grupo Galego de Tratamento da Obesidade Grave (GGTOG) é unha iniciativa autonómica de endocrinólogos e cirurxiáns que traballa nesta disciplina para unificar técnicas e procedementos e poder crear un rexistro galego no futuro.

DATOS DE GALICIA

Galicia é unha das comunidades autónomas onde máis porcentaxe con obesidade mórbida existe, xunto con Extremadura, Andalucía, Murcia e Canarias; e estímase que afecta a 6,5 de cada 1.000 habitantes (uns 7.800 pacientes).

Obesidade mórbida, obesidade grave ou obesidade clase III é o termo para a obesidade caracterizada por un Índice de Masa Muscular (IMC) de 40 ou maior ou dun IMC de 35 ou maior ante a presenza de polo menos unha ou outra enfermidade significativa ou minusvalidez grave a causa do exceso de peso.