Jesús Gamallo pecha a súa viaxe institucional de cooperación galega visitando proxectos financiados en Cuba

O director xeral de Relacións Exteriores e Coa UE, Jesús Gamallo, mantivo unha reunión coa directora de Cooperación e Relacións Internacionais da Oficina do Historiador de La Habana, en Cuba, Nelys García, para valorar os resultados e as experiencias do intercambio con adolescentes entre Cuba e Galicia realizado no marco do proxecto 'Cooperación Galega: O mundo que queremos'.

Este é un dos últimos actos enmarcados na viaxe institucional anual na que o director xeral visitou na República Dominicana e en Cuba distintos proxectos de saneamento, habitabilidade, auga, educación, prevención de riscos e desenvolvemento comunitario realizados ao amparo da cooperación galega.

No ano 2016, integrantes das ONGD galegas que traballan con xuventude, viaxaron á illa de Cuba para coñecer as experiencias dos seus homólogos cubanos, que lles devolveron posteriormente a visita. Deste intercambio xurdiron "novas oportunidades de traballo conxunto e reforzouse a aprendizaxe mutua".

Por outra banda, Gamallo visitou tamén o antigo Convento de Bellén para coñecer os beneficiarios do programa social humanitario financiado pola Xunta a través da ONGD galega Asemblea de Cooperación pola Paz.

Finalmente, a viaxe finalizará este venres cunha reunión co embaixador de España en Cuba, Juan Francisco Montalbán, e, posteriormente, cun encontro con Inalvis Bonachea, directora de Política Comercial con Europa del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba.

O volume de axuda de Cooperación Galega canalizada ao país dende 2004 ata o momento é de 2.296.458 euros, distribuídos en 27 intervencións.